X Çöktü mü? Neden Erişilmiyor?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındıktan sonra internette bant daraltma uygulanmıştı. Bazı sosyal medya kullanıcıları eski adı Twitter olan X'e telefondan ulaşım sağlanamadığı bildiriyor. Olaya ilişkin henüz resmi açıklama gelmedi.

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X Çöktü mü? Neden Erişilmiyor?

Geçtiğimiz hafta sosyal medyada yaşanan bant daralma sonrası kullanıcılar dikkatini (Twitter) X'e çevirdi. Sosyal medya kullanıcılarından bazıları bugün saat 22.15 itibariyle de erişimde sorun yaşadığı bildirdi.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformları arasında yer alan X’e (eski adıyla Twitter) erişim problemi ara ara devam ediyor. Kullanıcılar X’e girmek istediklerinde "Gönderiler şu anda yüklenemiyor" uyarısı alıyor. X'e kullanıcılar VPN kullanarak bile giremediklerini bildiriyor.

X Çöktü mü? Neden Erişilmiyor? - Resim : 1

Sosyal Medya ve İnternete Yine Erişim SorunuSosyal Medya ve İnternete Yine Erişim SorunuGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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