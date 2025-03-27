X Çöktü mü? Neden Erişilmiyor?

Geçtiğimiz hafta sosyal medyada yaşanan bant daralma sonrası kullanıcılar dikkatini (Twitter) X'e çevirdi. Sosyal medya kullanıcılarından bazıları bugün saat 22.15 itibariyle de erişimde sorun yaşadığı bildirdi.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformları arasında yer alan X’e (eski adıyla Twitter) erişim problemi ara ara devam ediyor. Kullanıcılar X’e girmek istediklerinde "Gönderiler şu anda yüklenemiyor" uyarısı alıyor. X'e kullanıcılar VPN kullanarak bile giremediklerini bildiriyor.

Kaynak: Haber Merkezi