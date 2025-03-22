Sosyal Medya ve İnternete Yine Erişim Sorunu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasının ardından başlayan internet erişim sorunu 40 saatin ardından sona ermişti. Ekrem İmamoğlu'nun Adliye'de ifade vermesi devam ederken sosyal medya ve internete erişim sorunu tekrar yaşanmaya başladı.

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Sosyal Medya ve İnternete Yine Erişim Sorunu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul Valiliğinden eylem, gösteri ve basın açıklaması yasağı getirilirken, internet erişim de kısıtlanmıştı.

X (Twitter), TikTok, Instagram, WhatsApp, YouTube ve Facebook gibi yoğun kullanılan sosyal medya uygulamalara getirilen bant daraltma uygulaması nedeniyle bu mecralara ulaşılamadı. Erişim kısıtlaması 40 saatin ardından kaldırılmıştı.

Ekrem İmamoğlu'nun Adliye'de ifade vermesi devam ederken sosyal medya ve internete erişim sorunu yaşanmaya başladı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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