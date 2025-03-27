Milli Kayakçı Berkin'in Hocasından Yürek Yakan Paylaşım! İlk Günden Bu Yana El Ele Yürümüşler

Bursa Uludağ'da turizm işletme belgesi eksikliği nedeniyle kapatılan Kervansaray Otel'de sabah saatlerinde çıkan yangında bir aile yok oldu. Yangında hayatını kaybeden 24 yaşındaki milli kayakçı Berkin Usta ile ilgili kahreden bir detay ortaya çıktı. Usta'yı çocukluğundan itibaren antrenörü Erkan Yeşilova'nın çalıştırdığı öğrenildi. Yeşilova'nın 'Ah be Berkin'im...' ifadeleriyle yaptığı paylaşım ise yürek yaktı.

Eda Narin Eda Narin
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Milli Kayakçı Berkin'in Hocasından Yürek Yakan Paylaşım! İlk Günden Bu Yana El Ele Yürümüşler

Uludağ 1. Oteller Bölgesi’nde bulunan Kervansaray Otel’de, sabaha karşı saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Kafe-restoran bölümünde başlayan alevler, kısa sürede tüm katlara yayıldı. Kot farkı nedeniyle ön cephesi sekiz, arka cephesi ise altı katlı olan otel, kısa sürede yangının etkisi altına girdi. İtfaiye ekipleri, yoğun müdahalenin ardından yangını yaklaşık bir buçuk saatte kontrol altına aldı.

1982 yılında faaliyete geçen otelin, yapılan denetimlerde tespit edilen eksiklikler nedeniyle kapatıldığı öğrenildi. Otelde yalnızca çalışanların bulunduğu, tatilcilerin olmadığı belirtildi. Yangında, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Usta (57), eşi Fikriye Usta ve oğulları Dünya Alp Disiplini Şampiyonu oğlu Berkin Usta (24) hayatını kaybetti.

HOCASININ PAYLAŞIMI YÜREK YAKTI

Milli kayakçı Berkin'in hocası Erkan Yeşilova'nın ise öğrencisiyle çocukluğundan bu yana beraber çalıştıkları öğrenildi. Yeşilova, 'Ah be Berkin'im...' ifadelerini kullanarak, çocukluk günlerinden bir fotoğraf paylaştı.

Milli Kayakçı Berkin'in Hocasından Yürek Yakan Paylaşım! İlk Günden Bu Yana El Ele Yürümüşler - Resim : 1

Erkan Yeşilova, öğrencisiyle tanışma süreci için ise şunları söylemişti:

"Annesinden bir petrol ofisinde teslim almıştım, daha evveliyatı var Berkin'i burada kayarken görmüştüm babasıyla. Benden önceki hocası babasıydı tabi ki. Ben otelde annesini gördüğümde 'Bu çocuğu mutlaka bana vermelisin' diye böyle o zamandan bu zamana Berkin'i annesinden istedim. Aile de bizi kırmadı. Biz de o zaman sporcu yetiştiriyorduk, bir keşif gibi bir şey oldu Berkin benim için."

Milli Kayakçı Berkin'in Hocasından Yürek Yakan Paylaşım! İlk Günden Bu Yana El Ele Yürümüşler - Resim : 2

‘Hocaların Hocası’ ve Milli Kayakçı ‘İhmal Oteli’nde Can Verdi! Geriye Sadece Başarı Hikayeleri Kaldı‘Hocaların Hocası’ ve Milli Kayakçı ‘İhmal Oteli’nde Can Verdi! Geriye Sadece Başarı Hikayeleri KaldıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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