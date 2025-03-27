CHP'nin Boykot Listesindeydi... İhlas Holding'den Cumhurbaşkanı'na Dikkat Çeken Ziyaret
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane'deki konuşmasında boykot listesine eklediği İhlas Holding'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken ziyaret. İhlas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de yaptığı konuşmada boykot listesi açıklamıştı.
Özel'in açıkladığı boykot listesinde İhlas Holding'e ait TGRT, İhlas Ev Aletleri ve İhlas Haber Ajansı gibi markalar da yer almıştı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE BULUŞMA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. İkili, bir fotoğraf karesi de verdi.
Kaynak: AA-ANKA
Son Güncelleme: