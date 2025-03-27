Ege Denizi'nde Peş Peşe Deprem

AFAD, Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi verilerine göre; 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından 3.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Son Güncelleme:
Ege Denizi'nde Peş Peşe Deprem

AFAD verilerine göre; Ege Denizi'nde saat 20.51'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5, derinliğini 13.3 kilometre olarak aktardı.

BİR DEPREM DAHA

Kandilli Rasathanesi, saat 22.41'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7.8 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ege Denizi Deprem
Son Güncelleme:
Kadir Gecesi Nedir? İşte Kadir Gecesi'nin Anlamı ve Önemi Kadir Gecesi Nedir? İşte Kadir Gecesi'nin Anlamı ve Önemi
Çanakkale Açıklarında 11'i Çocuk 23 Kaçak Göçmen Yakalandı Çanakkale Açıklarında 11'i Çocuk 23 Kaçak Göçmen Yakalandı
Elazığ’da Feci Kaza: Karşı Şeride Geçen Otomobil Takla Attı Elazığ’da Feci Kaza: Karşı Şeride Geçen Otomobil Takla Attı
İBB Başkanvekili Seçilen Nuri Aslan Kimdir Kaç Yaşında ve Nereli? İBB Başkanvekili Seçilen Nuri Aslan Kimdir Kaç Yaşında ve Nereli?
ÇOK OKUNANLAR
Trafikte Yeni Kurallar! Meclis'ten Geçti: Artık 250 Bin TL Cezası Var Trafikte Yeni Kurallar! Meclis'ten Geçti: Artık 250 Bin TL Cezası Var
İslam Memiş Kuyumcuların Büyük Oyununu İfşa Etti: Bu Altınları Sakın Almayın Kuyumcuların Büyük Oyunu, Gram Altın Alacaklar Dikkat!
Çayın Çöpünü Biriktirip Köşeyi Döndü: Şimdi Paraya Para Demiyor Çayın Çöpünü Biriktirip Köşeyi Döndü: Şimdi Paraya Para Demiyor
Dünya Devi Otomobil Markalarının Başı Dertte! Dengeleri Değiştirecek Tarihi Adım: En Çok Onlar Etkilenecek Dünya Devi Otomobil Markalarının Başı Dertte!
Bayramın Beyaz Altını Diye Biliniyor, Kilosu 250 TL'ye Satılıyor! 3 Saatte Hazırlanıyor Faydası Saymakla Bitmiyor Bayramın Beyaz Altınının Kilosu 250 TL'ye Satılıyor! 3 Saatte Hazırlanıyor,Faydası Saymakla Bitmiyor