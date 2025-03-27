Ege Denizi'nde Peş Peşe Deprem

AFAD verilerine göre; Ege Denizi'nde saat 20.51'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5, derinliğini 13.3 kilometre olarak aktardı.

BİR DEPREM DAHA

Kandilli Rasathanesi, saat 22.41'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7.8 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi