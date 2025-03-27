Çanakkale Açıklarında 11'i Çocuk 23 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince lastik botta 11'i çocuk toplam 23 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale Açıklarında 11'i Çocuk 23 Kaçak Göçmen Yakalandı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik Gemisi 'TCSG-84' ve Sahil Güvenlik Botu 'KB-119' tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 11'i çocuk toplamda 23 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

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Kaynak: İHA

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