RTÜK'ten 4 Televizyon Kanalına Ceza

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan sürece ilişkin yayın yapan televizyon kanallarına RTÜK'ten birçok ceza geldi. 4 kanal cezalardan nasibini aldı.

RTÜK'ten 4 Televizyon Kanalına Ceza

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan sürece ilişkin yayınlara RTÜK’ten ceza yağdı. Sözcü TV’ye 10 gün ekran karartma cezası verildi.

RTÜK’ün CHP’li üyesi İlhan Taşçı’nın sosyal medya hesabındna yaptığı paylaşımda, Sözcü TV’ye “halkın kin ve düşmanlığa teşvik” iddiasıyla 10 gün yayın durdurma cezası verildiğini duyurdu. Yine Sözcü TV’ye CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik sözleri nedeniyle yüzde 3 idari para cezası verildi.

Halk TV’ye yüzde 5 idari para cezası ve 5 kez de program durdurma cezası verildi. Başarır’ın “Elinde terazi olan bu darbecilere karşı hep birlikte direneceğiz” sözlerinin yayınlanması nedeniyle de yüzde 3 idari para cezası verilmesine karar verildi.

Tele 1’e ise yüzde 5 idari para cezası ve 5 kez program durdurma cezası verildi. Sabah Pusulası programında RTÜK Başkanına yönelik değerlendirmeler nedeniyle de yüzde 3 idari para cezası verilmesine karar verildi.

Now TV de cezalardan nasibini alan bir diğer kanal oldu. “hukuka aykırı ve talimatlarla yapıldığı” iddiasıyla bu kanala da yüzde 2 idari para cezası verildi.

İlhan Taşçı'nın ilgili paylaşımı şöyle:

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Kaynak: Haber Merkezi

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