RTÜK'ten 4 Televizyon Kanalına Ceza

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan sürece ilişkin yayınlara RTÜK’ten ceza yağdı. Sözcü TV’ye 10 gün ekran karartma cezası verildi.

RTÜK’ün CHP’li üyesi İlhan Taşçı’nın sosyal medya hesabındna yaptığı paylaşımda, Sözcü TV’ye “halkın kin ve düşmanlığa teşvik” iddiasıyla 10 gün yayın durdurma cezası verildiğini duyurdu. Yine Sözcü TV’ye CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik sözleri nedeniyle yüzde 3 idari para cezası verildi.

Halk TV’ye yüzde 5 idari para cezası ve 5 kez de program durdurma cezası verildi. Başarır’ın “Elinde terazi olan bu darbecilere karşı hep birlikte direneceğiz” sözlerinin yayınlanması nedeniyle de yüzde 3 idari para cezası verilmesine karar verildi.

Tele 1’e ise yüzde 5 idari para cezası ve 5 kez program durdurma cezası verildi. Sabah Pusulası programında RTÜK Başkanına yönelik değerlendirmeler nedeniyle de yüzde 3 idari para cezası verilmesine karar verildi.

Now TV de cezalardan nasibini alan bir diğer kanal oldu. “hukuka aykırı ve talimatlarla yapıldığı” iddiasıyla bu kanala da yüzde 2 idari para cezası verildi.

İlhan Taşçı'nın ilgili paylaşımı şöyle:

İMAMOĞLU CANLI YAYININA 10 GÜN EKRAN KARARTMA CEZASI!



RTÜK’ün bugünkü Üst Kurul Toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına uzanan süreçteki yayınlara program durdurmadan, lisans iptalinden önceki en ağır ceza olan 10 gün yayın… — İlhan Taşcı (@ilhantasci) March 27, 2025

Kaynak: Haber Merkezi