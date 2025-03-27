Klima Tamir Etmek İsterken Canından Oldu!

Iğdır’da feci bir kaza meydana geldi. Eski İŞKUR Müdür Vekili Bülent Dilmen, avukat oğlunun ofisindeki klimayı tamir ederken 5. kattan düşerek öldü.

Klima Tamir Etmek İsterken Canından Oldu!

Iğdır'da, 2015-2017 yılları arasında vekaleten İŞKUR Müdürlüğü yapan 61 yaşındaki Bülent Dilmen, trajik bir kazayla hayata veda etti. Avukat oğlunun ofisinde bulunan klimayı tamir etmek isteyen Dilmen, 5 katlı iş merkezinin terasından aşağı düştü.

Klima Tamir Etmek İsterken Canından Oldu! - Resim : 1

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak yapılan kontrollerde Dilmen’in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cenazesi, Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tek çocuk babası olan Bülent Dilmen’in ani ölümü sevenlerini yasa boğarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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