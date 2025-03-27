Kayseri'de Irkçı Saldırılara Neden Olan Çocuk İstismarı Davasında Karar

Kayseri'de, amcasının 8 yaşındaki kızını cinsel istismara maruz bırakan tutuklu sanık İ.A.'nın yargılanmasına 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı, önceki celse açıkladığı esasa ilişkin mütalaasını yineleyerek, olaydan önce de mağdur M.A'ya yönelik çok sayıda cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle sanığın "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırmasını talep etti.

MÜTALAAYI KABUL ETMEDİ

Sanık İ.A, yeminli tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Mağdur, ailesi ile Suriye'ye dönmüştür. Mağdura yönelik suç teşkil edecek herhangi bir eylemde bulunmadım. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" dedi.

Müşteki avukatı ise mağdur ile ailesinin 5 Kasım 2024'te gönüllü geri dönüş kapsamında ülkeleri Suriye'ye döndüğünü, kendileri ve yakınlarına ulaşamadığını belirtti. Müşteki avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, sanıktan şikayetçi olduklarını kaydederek, cezalandırılmasını istedi.

KARAR ÇIKTI

Mahkeme heyeti, sanık İ.A'ya "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 16 yıl 10 ay 15 gün, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 7 yıl 6 ay olmak üzere 24 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Danişmentgazi Mahallesi'nde amcasının kızı M.A'yı cinsel istismara maruz bıraktığı gerekçesiyle yakalanan Suriye uyruklu İ.A. (27), 1 Temmuz 2024'te tutuklanmıştı. İstismar iddiasının ardından kentte ırkçı saldırılar meydana gelmiş, çok sayıda kişi yaralanmış ve gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA