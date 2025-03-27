Bitlis'te Korkunç Kaza: Tır Asılı Kaldı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, kontrolden çıkan bir tır büyük bir kazaya yol açtı. Erciş'ten Adilcevaz yönüne seyreden tır, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Tır, karşı şeride geçtikten sonra bir ihata duvarına çarparak asılı kaldı.

Şans eseri kazanın meydana geldiği sırada, başka araçlar yolda bulunmuyordu ve daha büyük bir faciadan dönülmüş oldu. Tır sürücüsü, bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA