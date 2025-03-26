Kontrolden Çıkan Otomobil Kamyonetin Altına Girdi

Kaza, Karesi ilçesi Ertuğrul Gazi Caddesi çevre yolunda yaşandı. 10 SC 644 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası park halinde olan 10 ARN 191 plakalı açık kasa kamyonetin altına girerek durabildi.

Kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yaralanan 3 kişiyi otomobilden çıkartarak 112 Sağlık ekiplerine teslim etti. İlginç trafik kazasıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA