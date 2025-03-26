İBB'den Cami Ve Hazirelerde Temizlik Çalışmaları

İBB, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokol doğrultusunda, İstanbul genelinde 39’u selatin ve tarihi cami olmak üzere toplam 44 camide rutin bakım ve temizlik çalışmaları yapılıyor. İBB, kentteki camileri Kadir Gecesi için hazır hale getirdi.

'UZMAN TEMİZLİK EKİBİ GÖREVDE'

Alanında uzman 116 kişilik ekip, aralarında Fatih Cami, Süleymaniye Cami, Nusretiye Cami, Nuruosmaniye Cami ve Eyüpsultan Cami’nin de bulunduğu selâtin camilerde kapsamlı temizlik gerçekleştirdi. Ayrıca İstanbul’un üç büyük yeni camisinde de (Büyük Çamlıca Camii, Ataşehir Mimar Sinan Camii, Marmara İlahiyat Camii) bakım ve temizlik çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmalar kapsamında haftanın her günü uygun temizlik malzemeleri ile tarihi camilerde kapsamlı bir temizlik çalışması yürütülecek.

‘TÜRBE VE HAZİRELERDE BAKIM ONARIM’

2019 yılından bu yana, İstanbul’un hemen her köşesinde koruma ve restorasyon projeleri gerçekleştiren İBB Miras, yüzlerce miras alanını koruma altına aldı. 63 anıt eser ve sivil mimarlık eseri, 40 kamusal sanat eseri, 215 tarihi çeşme, 610 tarihi mezar ve hazire ile 19 tarihi türbe hak ettikleri değere kavuşturuldu. 36 yeni müze ve yaşam alanı şehre kazandırıldı. 983 miras alanı yeniden kent hayatına katıldı.

İstanbul’un manevi değerlerinden türbe ve hazireler, İBB Miras’ın koruma çalışmaları içinde özel bir yer tutuyor. İstanbul genelinde toplam 610 tarihi mezar ve hazire ile 19 türbe titizlikle yürütülen çalışmalarla koruma altına alındı.

Kaynak: ANKA