Ambulans Uçak 10 Aylık Bebek İçin Havalandı

Van'da 10 aylık bebek, kalp hastalığı tedavisi için Ambulans uçakla İstanbul'a gönderildi.

Ambulans Uçak 10 Aylık Bebek İçin Havalandı

Van İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kalp rahatsızlığı nedeniyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde tedavi gören 10 aylık bir bebek İstanbul'a sevk edildi.

Bebeğin, ileri tetkik ve tedavi için İstanbul'a sevk edildiği belirtildi.

Ambulans Uçak 10 Aylık Bebek İçin Havalandı - Resim : 1

Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen ambulans uçakla, bebek Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Ambulans uçakla yapılan sevk, sağlık ekiplerinin özverili çalışmalarıyla gerçekleştirildi.

Havada Panik, Uçak İki Aylık Bebek İçin Acil İniş YaptıHavada Panik, Uçak İki Aylık Bebek İçin Acil İniş YaptıGüncel

Kayyım Atanan Bebek Davasında KararKayyım Atanan Bebek Davasında KararGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Bebek Van
Kış Lastiği Uygulaması Ne Zaman Sona Eriyor? İşte 2025 Kış Lastiği Çıkarmak İçin Son Tarih Kış Lastiği Uygulaması Ne Zaman Sona Eriyor? İşte 2025 Kış Lastiği Çıkarmak İçin Son Tarih
Siyasette Mezar Polemiği: 'Ben Artık Ölümü de Mezarı da Göze Aldım' 'Ben Artık Ölümü de Mezarı da Göze Aldım'
Saç Ekimi Şartları ve Uygunluk Kriterleri Nelerdir? Kimler Saç Ektirebilir? Saç Ekimi Şartları ve Uygunluk Kriterleri Nelerdir? Kimler Saç Ektirebilir?
Samsun'un İki İlçesinde Uyuşturucu Operasyonu Samsun'un İki İlçesinde Uyuşturucu Operasyonu
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel'in Boykot Çağrısı Sonrası Ünlülerden Mesaj Yağdı, Tek Tek İsyan Ettiler Özgür Özel'in Boykot Çağrısı Sonrası Ünlülerden Mesaj Yağdı
İktidarın 'İmamoğlu' Planı: 'İki Amaçları Var...' İktidarın 'İmamoğlu' Planı
İslam Memiş’ten Kritik Uyarı! Altın Fiyatlarında Deprem, Paraşütleri Hazırlayın İslam Memiş'ten Altın Fiyatları için Uyarı
İmamoğlu, CHP, Eylemler ve İmralı Süreci... AK Parti'den Gerçek Gündem'e Flaş Açıklamalar AK Parti'den Gerçek Gündem'e Flaş Açıklamalar
Ekrem İmamoğlu Silivri'den Ant İçti: ‘Burunlarından Fitil Fitil Getireceğim’ Ekrem İmamoğlu Silivri'den Ant İçti: ‘Burunlarından Fitil Fitil Getireceğim’