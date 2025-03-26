Ambulans Uçak 10 Aylık Bebek İçin Havalandı

Van İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kalp rahatsızlığı nedeniyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde tedavi gören 10 aylık bir bebek İstanbul'a sevk edildi.

Bebeğin, ileri tetkik ve tedavi için İstanbul'a sevk edildiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen ambulans uçakla, bebek Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Ambulans uçakla yapılan sevk, sağlık ekiplerinin özverili çalışmalarıyla gerçekleştirildi.

Kaynak: AA