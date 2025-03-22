Kayyım Atanan Bebek Davasında Karar

Adana'da, bebeklerinden topuk kanı aldırmadıkları için dava açılan ve 2.5 aylık bebeklerine kayyım atanan Murat ve Seda Çakmak çiftinin itirazı kabul edildi. Yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Son Güncelleme:

Adana'da Murat (40) ve Seda (35) Çakmak çiftinin 4.5 ay önce özel bir hastanede M.T., adını verdikleri bebekleri dünyaya geldi. Bebeklerinden topuk kanı alınmasını reddeden aile, gerekli evrakları imzalayarak hastanede ayrıldı. Bebeğe aşı da yapılmadı.

BEBEĞE KAYYIM ATANDI

Olay, hastane tarafından sağlık ocağına bildirildi ve Sağlık Bakanlığı olaya dahil oldu. Ardından açılan davada, 2.5 aylık bebeğe kayyım atanmasına karar verildi. Aile, verilen karara avukatlarıyla birlikte itiraz etti. Yürütülen soruşturma kapsamında karar açıklandı. Kararda, aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğü maddesi nedeniyle kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.

PARA CEZASI İSTENDİ

Savcılık, yetkili makamlar tarafından genel sağlığın korunması amacıyla hukuka uygun şekilde verilen topuk kanı alınmasına ilişkin emre aykırı hareket etmeleri nedeniyle Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi gereği, şüpheliye idari para cezası verilmesi için dosyanın İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilmesine de karar verdi.

Baba Murat Çakmak, yaptığı açıklamada, "Ben tıbba karşı değilim, sadece topuk kanı alınmasını istemedim. Karara saygılıyız, adalet yerini buldu" dedi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kayyım Bebek Adana
Son Güncelleme:
İkiz Kardeşinin Kimliğiyle Firardaydı, Yakalandı İkiz Kardeşinin Kimliğiyle Firardaydı, Yakalandı
Batman'da Otomobil Takla Attı Batman'da Otomobil Takla Attı
Dehşet Otopsi Raporunda! 48 Yerinden Bıçakladı, Olay Yerini İzlerken Yakalandı Dehşet Otopsi Raporunda! 48 Yerinden Bıçakladı, Olay Yerini İzlerken Yakalandı
Marteniçka Bilekliği Ne Zaman Çıkarılır? İşte Geleneksel Tarih ve Anlamı Marteniçka Bilekliği Ne Zaman Çıkarılır? İşte Geleneksel Tarih ve Anlamı
Kış Lastiği Uygulaması Ne Zaman Sona Eriyor? İşte 2025 Kış Lastiği Çıkarmak İçin Son Tarih Kış Lastiği Uygulaması Ne Zaman Sona Eriyor? İşte 2025 Kış Lastiği Çıkarmak İçin Son Tarih
Beton Mikseri ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Yaralı Beton Mikseri ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Yaralı
ÇOK OKUNANLAR
Faturada Çift Rakamlı Dönem! Hem Elektrik Hem Doğal Gaz: Herkese Yazı Gönderildi, 1 Nisan'da Başlıyor Faturada Çift Rakamlı Dönem
ATV Bir Dizinin Daha Fişini Çekti: İddialı Dizi Apar Topar Final Yapıyor ATV'de İddialı Dizi Apar Topar Final Yapıyor
Buraya Taşınan Zengin Oluyor: Devlet 4 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek Buraya Taşınan Zengin Oluyor: Devlet 4 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek
İmamoğlu Hakkında Hazırlanan MASAK Raporunun Detayları Ortaya Çıktı MASAK Raporunun Detayları Ortaya Çıktı
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Kesin Diyerek Tarih Verdi: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Emeklisi Bunu Bekliyordu! Bayram İkramiyelerinde Flaş Gelişme SGK Uzmanı Özgür Erdursun Kesin Diyerek Tarih Verdi: Emekli Bayram İkramiyelerinde Flaş Gelişme