Kayyım Atanan Bebek Davasında Karar

Adana'da Murat (40) ve Seda (35) Çakmak çiftinin 4.5 ay önce özel bir hastanede M.T., adını verdikleri bebekleri dünyaya geldi. Bebeklerinden topuk kanı alınmasını reddeden aile, gerekli evrakları imzalayarak hastanede ayrıldı. Bebeğe aşı da yapılmadı.

BEBEĞE KAYYIM ATANDI

Olay, hastane tarafından sağlık ocağına bildirildi ve Sağlık Bakanlığı olaya dahil oldu. Ardından açılan davada, 2.5 aylık bebeğe kayyım atanmasına karar verildi. Aile, verilen karara avukatlarıyla birlikte itiraz etti. Yürütülen soruşturma kapsamında karar açıklandı. Kararda, aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğü maddesi nedeniyle kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.

PARA CEZASI İSTENDİ

Savcılık, yetkili makamlar tarafından genel sağlığın korunması amacıyla hukuka uygun şekilde verilen topuk kanı alınmasına ilişkin emre aykırı hareket etmeleri nedeniyle Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi gereği, şüpheliye idari para cezası verilmesi için dosyanın İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilmesine de karar verdi.

Baba Murat Çakmak, yaptığı açıklamada, "Ben tıbba karşı değilim, sadece topuk kanı alınmasını istemedim. Karara saygılıyız, adalet yerini buldu" dedi.

Kaynak: İHA