Trenin Çarptığı Yaşlı Adamdan Acı Haber

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde meydana gelen tren kazasında ağır yaralanan 75 yaşındaki Mehmet Çayır, hastanede 13 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Trenin Çarptığı Yaşlı Adamdan Acı Haber

Kaza, 13 Mart Perşembe günü saat 13.10'da Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerindeki hemzemin geçitte meydana geldi. Bisikletiyle geçidi kullanmak isteyen Mehmet Çayır’a tren çarptı. O anlar, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Ağır yaralanan yaşlı adam, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ancak, 13 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Mehmet Çayır’ın cenazesi, öğle namazını müteakip Eski Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaynak: İHA

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