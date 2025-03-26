Seyir Halindeki TIR Alev Aldı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, seyir halindeki lastik yüklü bir TIR'da bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen TIR, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Seyir Halindeki TIR Alev Aldı

Olay, Nizip-Gaziantep D-400 karayolu Keferbostan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen TIR, seyir halindeyken yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek dışarı çıktı. Ancak alevler hızla büyüyerek tüm aracı sardı. Yoğun duman gökyüzünü kaplarken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Yangın sonrası TIR kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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