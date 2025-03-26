İstanbul'da 'İmamoğlu' Eylemlerinin Ardından Ev Baskınları, Çok Sayıda Kişi Gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında olduğu çok sayıda kişinin gözaltına alınmalarıyla başlayan ve ardından İmamoğlu’nun tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasıyla devam eden süreçteki eylemlerin ardından çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün 143 adrese operasyon düzenlediği bildirilirken, toplamda 106 kişi daha gözaltına atıldı.

Operasyonların terörle mücadele ekipleri tarafından yapıldığı bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi