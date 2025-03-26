Samsun'un İki İlçesinde Uyuşturucu Operasyonu

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan kişiler ve sokak uyuşturucu satıcılarına yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirdi. İlkadım ve Canik ilçelerinde belirlenen adreslere baskınlar yapıldı.

272 gram sentetik uyuşturucu, 212 sentetik ecza hapı, 4 uyuşturucu kullanım aparatı, 2 ruhsatsız tabanca ve 64 tabanca fişeği yakalandı.

Ayrıca, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 4’er yıl hapis cezasına çarptırılmış 2 hükümlü de dahil olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA