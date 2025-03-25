Şanlıurfa’da Uyuşturucu Operasyonu! 9 Kişi Tutuklandı

Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Şanlıurfa’da Uyuşturucu Operasyonu! 9 Kişi Tutuklandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Siverek, Akçakale, Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerinde 5 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 273,96 gram metamfetamin maddesi, 178,74 gram eroin maddesi, 43,26 gram esrar maddesi, 164 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 9’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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