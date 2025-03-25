Karabük’te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu ticaretine yönelik bir operasyona imza attı.

İl merkezinde gerçekleştirilen operasyonda F.E. isimli şahıs, üzerinde bulunan 10 adet uyuşturucu hapla yakalandı. F.E. hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan (TCK 191) işlem başlatıldı. Yapılan çalışmaların devamında, söz konusu uyuşturucu hapları temin ettiği belirlenen Y.D. de gözaltına alındı.

Y.D.’nin yapılan üst aramasında 75 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanmasına karar verilen Y.D., cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA