Karabük’te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı

Karabük’te polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişiden 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karabük’te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu ticaretine yönelik bir operasyona imza attı.
İl merkezinde gerçekleştirilen operasyonda F.E. isimli şahıs, üzerinde bulunan 10 adet uyuşturucu hapla yakalandı. F.E. hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan (TCK 191) işlem başlatıldı. Yapılan çalışmaların devamında, söz konusu uyuşturucu hapları temin ettiği belirlenen Y.D. de gözaltına alındı.
Y.D.’nin yapılan üst aramasında 75 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanmasına karar verilen Y.D., cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Karabük
Beyşehir’de Zirai Don Denetimi: Çiftçilere Teknik Destek Verildi Beyşehir’de Zirai Don Denetimi: Çiftçilere Teknik Destek Verildi
Kırklareli'nde 44 Düzensiz Göçmen Yakalandı Kırklareli'nde 44 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Marteniçka Bilekliği Ne Zaman Çıkarılır? İşte Geleneksel Tarih ve Anlamı Marteniçka Bilekliği Ne Zaman Çıkarılır? İşte Geleneksel Tarih ve Anlamı
Pırasa Yemeği Yiyen Herkesi İlgilendiriyor! Pırasa Yerken Bir Kez Daha Düşünün Pırasa Yemeği Yiyen Herkesi İlgilendiriyor! Pırasa Yerken Bir Kez Daha Düşünün
ÇOK OKUNANLAR
CHP, Boykot Listesine Giren Markalara Seslendi: 'Noldu ya foton gitti?' CHP'den 'Boykot' Paylaşımları
İmamoğlu'nun Tutuklanması Anketlere Nasıl Yansıdı? İşte Merakla Beklenen CHP-AKP Oy Oranlarında Son Durum... Seçim Anketlerinde 'İmamoğlu' Fırtınası
İslam Memiş Altında Kıyametin Kopacağı Tarihi Açıkladı: Gram Altında Deprem Etkisi Yaratacak Gelişme İslam Memiş Altında Kıyametin Kopacağı Tarihi Açıkladı: Gram Altında Deprem Etkisi Yaratacak Gelişme
AK Parti'den 'İmamoğlu' Kulisleri! İşte Konuşulan 3 Ayrı Görüş... 'KİME YARADI BU İŞ?' İşte Konuşulan 3 Ayrı Görüş... 'KİME YARADI BU İŞ?'
Özgür Özel Çağrı Yapmıştı: Boykot Seferberliği Çığ Gibi Büyüyor Özgür Özel Çağrı Yapmıştı: Boykot Seferberliği Çığ Gibi Büyüyor