Beyşehir’de Zirai Don Denetimi: Çiftçilere Teknik Destek Verildi

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı ziraat mühendislerinden oluşan teknik ekip, kırsal mahallelerde çiftçileri ziyaret ederek hem bilgi alışverişinde bulundu hem de yerinde gözlem yaptı. Hububat tarlaları ve meyve bahçelerinde yapılan fenolojik kontrollerin yanı sıra, olası zirai don etkileri de titizlikle değerlendirildi. Ziyaretler sırasında üreticilerden gelen talepler doğrultusunda ziraat mühendisleri, uygulamalı budama eğitimi verdi ve bahçe ıslahı konusunda çiftçilere yol gösterdi.

Kaynak: İHA