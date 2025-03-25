Beyşehir’de Zirai Don Denetimi: Çiftçilere Teknik Destek Verildi
Konya’nın Beyşehir ilçesinde, tarım alanlarında meydana gelebilecek don zararlarını tespit etmek amacıyla sahaya inen tarım yetkilileri, ekili araziler ve meyve bahçelerinde detaylı incelemelerde bulundu.
Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı ziraat mühendislerinden oluşan teknik ekip, kırsal mahallelerde çiftçileri ziyaret ederek hem bilgi alışverişinde bulundu hem de yerinde gözlem yaptı. Hububat tarlaları ve meyve bahçelerinde yapılan fenolojik kontrollerin yanı sıra, olası zirai don etkileri de titizlikle değerlendirildi. Ziyaretler sırasında üreticilerden gelen talepler doğrultusunda ziraat mühendisleri, uygulamalı budama eğitimi verdi ve bahçe ıslahı konusunda çiftçilere yol gösterdi.
Kaynak: İHA
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