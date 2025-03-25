Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Denizli’de jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, Pamukkale ve Honaz ilçelerinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1.205 adet extacy hap, 1.106 adet çeşitli uyuşturucu içerikli hap, 30 bin TL nakit para, bir adet ruhsatsız tabanca ve iki cep telefonu ele geçirildi. Jandarma ekipleri, ele geçirilen maddelere ve eşyalara el koydu. Karakoldaki işlemleri tamamlanan 2 zanlı, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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