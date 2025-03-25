Kahramanmaraş'ta Zincirleme Trafik Kazası, 3 Yaralı
Kahramanmaraş'ta 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, merkez Onikişubat İlçesi Karamanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu ışıklı kavşakta 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Kazada araçlarda bulunanlardan 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobildeki 3 yaralıyı çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Bir süre trafiğe kapalı kalan yol araçların çekilmesiyle ulaşıma tekrar açıldı.
Kaynak: İHA
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