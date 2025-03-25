Kahramanmaraş'ta Zincirleme Trafik Kazası, 3 Yaralı

Kahramanmaraş'ta 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

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Kahramanmaraş'ta Zincirleme Trafik Kazası, 3 Yaralı

Kaza, merkez Onikişubat İlçesi Karamanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu ışıklı kavşakta 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazada araçlarda bulunanlardan 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobildeki 3 yaralıyı çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta Zincirleme Trafik Kazası, 3 Yaralı - Resim : 1
Bir süre trafiğe kapalı kalan yol araçların çekilmesiyle ulaşıma tekrar açıldı.

Kaynak: İHA

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