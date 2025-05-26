Araba Yarışı Kabusa Döndü! Bir Anda Seyircilerin Arasına Daldı: Çok Sayıda Yaralı Var

Polonya’da düzenlenen araba yarışında dehşet dolu anlar yaşandı. Kontrolden çıkan bir araç seyircilerin arasına daldı. Feci kazada 4’ü ağır olmak üzere 18 kişi yaralandı.

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Polonya'nın güneybatısındaki Krosno kentinde düzenlenen araba yarışı faciaya dönüştü. Yarış sırasında bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla seyircilerin arasına daldı.

18 KİŞİ YARALI

Yarışın başlamasından kısa bir süre sonra sürücü, aracıyla pistin kenarındaki seyircilere çarptı. Kazada 4'ü ağır 18 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve ambulans helikopter sevk edildi. Kurtarma ekipleri yaralılara hızla müdahale ederek hastanelere sevk etti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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