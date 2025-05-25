Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile Bir Araya Geldi: İşte Görüşmede Ele Alınan Konular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye ziyarette bulunan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile Bir Araya Geldi: İşte Görüşmede Ele Alınan Konular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye ziyarette bulunan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre görüşmede, Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Pakistan ilişkilerini ilerletmek, 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşmak için adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi. İki ülke arasında enerji, ulaştırma, savunma başta olmak üzere her alanda iş birliğini geliştirmek için gayret göstereceklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadele alanında eğitim, istihbarat paylaşımı ve teknolojik destek konularında Türkiye ile Pakistan arasındaki dayanışmayı artırmanın iki ülkenin de menfaatine olduğunu belirtti.

GAZZE VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul-Tahran-İslamabad tren hattının verimli hale getirilmesi gerektiğini, eğitim alanında atılacak somut adımların ilişkilere katkı sağlayacağını vurgulayarak, Pakistan'ın Filistin konusundaki ilkeli duruşunu takdirle takip ettiğini, Türkiye'nin bir an önce Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için gayret gösterdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da eşlik etti.

Kaynak: AA

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