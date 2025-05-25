BM: Gazze'deki Felaketi Önlemenin Tek Yolu Yardımların Sürekli Olması

UNWRA, Gazze'deki mevcut felaketin daha da kötüleşmesini önlemenin "tek yolunun", bölgeye etkin ve sürekli bir şekilde yardımların girmesi olduğunu vurguladı.

BM: Gazze'deki Felaketi Önlemenin Tek Yolu Yardımların Sürekli Olması

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNWRA), yazılı bir açıklama yaparak, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin artık yardımların girişini beklemeye takatlerinin kalmadığını bildirdi.

Gazze'deki mevcut felaketin daha da kötüleşmesini önlemenin tek yolunun bölgeye etkin ve sürekli bir şekilde yardımların girmesinden geçtiği vurgulanan açıklamada, Gazze Şeridi'ne BM kontrolünde günlük 500 ila 600 tır kamyonun girmesi gerektiği belirtildi.

İsrail'in uluslararası kuruluşları dışlayarak Gazze Şeridi'nde insani yardımların dağıtımı için oluşturacağı yeni mekanizmayla bölgenin kuzeyini "tamamen insansız hale" getirmeyi hedeflediği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail Ordu Radyosu muhabiri Daron Kadoş, "İsrail’in Gazze’nin kuzeyini boşaltma planı: Yeni insani yardım dağıtım mekanizması Gazze'nin kuzeyini nasıl tamamen insansız bir bölgeye dönüştürecek?" başlıklı haberinde, bu mekanizmanın ayrıntılarına yer vermişti.

İsrail'in "Gazze sakinlerinin kuzeyden güneye yerinden edişi hızlandırmayı" planladığını aktaran Kadoş, İsrail'in bu planının Gazze'nin kuzeyinin "tamamen" tahliyesine katkı sağlayacağına inandığını dile getirmişti.

Kaynak: AA

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