Hindistan'da Konteyner Gemisi Battı

Hindistan Donanması tarafından yapılan açıklamaya göre, Liberiya’ya kayıtlı konteyner gemisi Kerala sahillerinde battı. 184 metre uzunluğundaki geminin, Vizhinjam Limanı’ndan Kochi yönüne doğru seyir halinde olduğu belirtildi.

MÜRETTEBATIN TAMAMI KURTARILDI

Savunma Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, gemide bulunan 24 kişilik mürettebatın tamamı kurtarıldı. Hindistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan mürettebat üyelerinin Gürcistan, Rusya, Ukrayna ve Filipinler vatandaşları olduğu bildirildi. Ayrıca gemide 640 konteyner bulunduğu, bunlardan 13’ünün tehlikeli madde içerdiği ve 12 konteynerde kalsiyum karbür bulunduğu kaydedildi.

370 TON YAKIT VE PETROL VARDI

Gemide yaklaşık 370 ton yakıt ve petrol olduğu vurgulanırken, Sahil Güvenlik’in tespit sistemlerinin devreye alındığı ve henüz herhangi bir sızıntıya rastlanmadığı aktarıldı.

Kaynak: DHA