Kırklareli'nde 44 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından 44 kaçak göçmen yakalandı, 10 kişi de gözaltına alındı.
Kırklareli'nde jandarma ekipleri kaçak göçmenlere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 44 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 10 şahıs gözaltına alındı.
Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Diğer yandan yakalanan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Olaylarda kullanıldığı tespit edilen 4 araca el konuldu.
Kaynak: İHA