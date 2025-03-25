Zonguldak'ta Kaçak Silah ve Uyuşturucu Operasyonu! 1 tutuklu

Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda çok sayıda tabanca ile fişek, ayrıca uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şahıstan 1'i tutuklandı.

Zonguldak'ta Kaçak Silah ve Uyuşturucu Operasyonu! 1 tutuklu

Zonguldak İl Emniyet Mürdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ve mühimmat ticaretini önlemeye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Silah ticareti yaptığı belirlenen Ö.K. (39), T.T. (44) ve M.A. (46) isimli şüphelilere ait üç ikamet ve iki araçta arama yapıldı.

Operasyonda 10 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet 36 kalibre fişek, 9 adet 9 mm fişek, 1 adet av tüfeği, 5 adet şarjör ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan tahkikat başlatıldı. Şüphelilerden Ö.K. ve M.A. gözaltına alınırken, T.T. ifadesinin ardından KOM Şube Müdürlüğü tarafından serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan Ö.K. ve M.A., Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Mahkeme sonucu M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ö.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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