Havada Panik, Uçak İki Aylık Bebek İçin Acil İniş Yaptı

İstanbul-Bağdat seferini yapan uçakta 2 aylık M.A.İ.G adlı bebek fenalaştı. Uçak, Diyarbakır Havalimanı'na acil iniş yaptı. Havalimanında hazır bekletilen ambulansla hastaneye götürülen bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan İstanbul-Bağdat seferli AJet firmasına ait VF131 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçak, yolculardan 2 aylık M.A.İ.G. isimli kız bebeğin fenalaşması nedeniyle gece saatlerinde Diyarbakır Havalimanı'na acil iniş yaptı.

HAZIR BEKLETİLEN AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Havalimanında hazır halde bekletilen ambulansla bebek, Bağlar ilçesinde yer alan Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

TABURCU EDİLDİ

Uçak daha sonra seferine devam ederken, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği belirtildi.

Kaynak: DHA

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