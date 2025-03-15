Motosiklet ile Minibüs Çarpıştı: 1 Yaralı
Antalya'nın Serik ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında D400 karayolu Sanayi kavşağında meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen Serik Belediyesine ait 07 YOT 42 plakalı minibüs ile 19 yaşındaki Mehmet Berkant Sarı'nın kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı.
Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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