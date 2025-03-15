Dilencilerin Üzerinden Çıkan Para Pes Dedirtti

Antalya'nın Serik ilçesinde zabıtanın yakaladığı 17 dilencinin üzerinden 19 bin lira para çıktı. Dilencilere, Kabahatler Kanunu kapsamında ceza uygulandı.

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Dilencilerin Üzerinden Çıkan Para Pes Dedirtti

Antalya'nın Serik ilçesinde zabıta ekipleri, ramazan ayında dilencilik yapan şahıslara yönelik operasyonlarını artırdı. Gerçekleştirilen denetimlerde 17 dilenci yakalanırken, üzerlerinden 19 bin lira para çıktı. Zabıta ekipleri, özellikle Ramazan ayında dini duyguları istismar eden dilencilerin sayısının arttığına dikkat çekerek, bu tür faaliyetlere karşı etkin bir mücadele yürüttüklerini belirtti.

Serik Belediyesi Zabıta Müdürü Eşref Şimşek, dilenciliğin sadece yoksullukla ilgili olmadığını, bazılarının bunu profesyonel bir meslek haline getirdiğini vurguladı. Organize şekilde dilencilik yapan kişilerin, insanların merhamet duygularını istismar ederek maddi kazanç sağlamaya çalıştığını ifade eden Şimşek, bu tür kişilere Kabahatler Kanunu kapsamında ceza uygulandığını aktardı.

Kaynak: AA

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