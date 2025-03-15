Turnuvada Tansiyon Yükseldi; Hakem, Antrenöre Kafa Attı!

Malatya'da, okullar arası taekwondo turnuvasında ortalık karıştı. Bir hakem, görevlilerle tartışan antrenöre kafa attı.

Müsabakalardan birinde antrenör Usame Zeyveli, görevlilerle itiraz nedeniyle tartışmaya girdiği sırada hakem Murat Sarıkaya olayın içine dahil oldu ve Zeyveli'ye kafa attı. Bu anlar ise turnuvayı takip eden kameralar tarafından anbean kaydedildi.

Antrenör Usame Zeyveli'nin hakem Murat Sarıkaya hakkında şikayetçi olmadığı iddia edildi.

Kaynak: İHA