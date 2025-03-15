Feci Kazada Hayatını Kaybedenlere Acı Veda
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 kişi gözyaşları içinde toprağa verildi.
Malatya’nın Battalgazi ilçesinde Hacıyusuflar Mahallesi mevkisinde dün Murat Menteş yönetimindeki otomobil, Ö.F.E. idaresindeki tıra arkadan çarpmış, kazada Emin, Saadet ve Murat Menteş hayatını kaybetmişti.
Feci kazada hayatını kaybeden Emin, Saadet ve Murat Menteş için Düzyol Mahalle Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Kaynak: İHA