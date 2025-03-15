Dışişleri'nden İslamofobiyle Mücadele Günü Mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye, İslam düşmanlığı ile mücadeleye dair girişimleri desteklemeye kararlılıkla devam edecektir" denildi.

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Dışişleri'nden İslamofobiyle Mücadele Günü Mesajı

Dışişleri Bakanlığı '15 Mart İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü' dolayısıyla bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Türkiye, İslam düşmanlığı ile mücadeleye dair girişimleri desteklemeye kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasının tamamında, "Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde 15 Mart 2019 tarihinde meydana gelen menfur terör saldırısının 6'ncı yıl dönümünde, saldırıda hayatını kaybeden ve aralarında 1 vatandaşımızın da bulunduğu 51 kişiyi saygıyla anıyor, Allah’tan rahmet diliyoruz. İslamofobi, yalnızca Müslüman topluluklara yönelik bir tehdit değil, aynı zamanda küresel barış ve toplumsal uyum için de ciddi bir tehlike oluşturmaktadır. İslami değerlere yönelik devam eden saldırılar, İslam karşıtlığıyla mücadelede uluslararası toplumun daha fazla çaba göstermesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Türkiye, İslam düşmanlığı ile mücadeleye dair girişimleri desteklemeye kararlılıkla devam edecektir" denildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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