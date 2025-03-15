14 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari Yakalandı

Gaziantep'te silahlı tehdit suçundan 14 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, jandarma ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu yakalandı.

14 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari Yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda, M.T.K. adlı şüpheli, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adreste yapılan baskınla gözaltına alındı.

Yapılan operasyonda yakalanan M.T.K., adli makamlara sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Jandarma ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: İHA

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