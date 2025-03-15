Iğdır'da 517 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Iğdır'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı akaryakıt ticaretine yönelik çalışma yürüttü. Operasyonda durdurulan bir otomobilin yakıt deposu ile bir evdeki damacanalar içinde kaçak akaryakıt bulundu.

Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alınırken, kaçak akaryakıta el konuldu.

Kaynak: DHA