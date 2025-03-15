Iğdır'da 517 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Iğdır’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir otomobil ve bir evde yapılan aramalarda toplam 517 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.

Son Güncelleme:
Iğdır'da 517 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Iğdır'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı akaryakıt ticaretine yönelik çalışma yürüttü. Operasyonda durdurulan bir otomobilin yakıt deposu ile bir evdeki damacanalar içinde kaçak akaryakıt bulundu.

Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alınırken, kaçak akaryakıta el konuldu.

Kaynak: DHA

Etiketler
Akaryakıt kaçakçı Iğdır Gözaltı
Son Güncelleme:
Trafikte Vahşet Sahnesi! Yaptıkları da Sicili de Şaşkına Çevirdi Trafikte Vahşet Sahnesi! Yaptıkları da Sicili de Şaşırttı
Yat ile Pasarella Arasına Sıkışan Kaptandan Acı Haber Yat ile Pasarella Arasına Sıkışan Kaptandan Acı Haber
Dijital Göçebeler İçin En Uygun Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı Dijital Göçebeler İçin En Uygun Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
Gmail Kullanıcıları Dikkat! FBI Harekete Geçti: Verilerinizin Çalınmaması İçin Bunları Mutlaka Yapın Gmail Kullanıcıları Dikkat! FBI Harekete Geçti: Verilerinizin Çalınmaması İçin Bunları Mutlaka Yapın
ÇOK OKUNANLAR
Lydia Holding O Sektöre de El Attı: Piyasalarda Dengeler Değişecek! KAP’a Bildirildi Lydia Holding O Sektöre de El Attı: Piyasalarda Dengeler Değişecek! KAP’a Bildirildi
İstanbul’da En Ucuz ve En Pahalı Kiraya Sahip İlçeler Belli Oldu! İşte Bölge Bölge Kira Fiyatları İstanbul’da En Ucuz ve En Pahalı Kiraya Sahip İlçeler Belli Oldu!
Pazarda Kilosu 3 Bin Lira, Saksıda Bedava! İşte Balkonda Erik Hasadının Basit Yolu Pazarda Kilosu 3 Bin Lira, Saksıda Bedava! İşte Balkonda Erik Hasadının Basit Yolu
7'den 70'e Herkesi İlgilendiriyor! Tamamen Ücretsiz Oldu, Artık Tek Kuruş Ödenmeyecek 7'den 70'e Herkesi İlgilendiriyor! Tamamen Ücretsiz Oldu, Artık Tek Kuruş Ödenmeyecek
Araçlara Takılacak Alkol Kilidinin Fiyatı Belli Oldu: Bütün Sürücüler Bu Parayı Ödemek Zorunda Araçlara Takılacak Alkol Kilidinin Fiyatı Belli Oldu: Bütün Sürücüler Bu Parayı Ödemek Zorunda