Iğdır'da 517 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi
Iğdır’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir otomobil ve bir evde yapılan aramalarda toplam 517 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.
Iğdır'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı akaryakıt ticaretine yönelik çalışma yürüttü. Operasyonda durdurulan bir otomobilin yakıt deposu ile bir evdeki damacanalar içinde kaçak akaryakıt bulundu.
Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alınırken, kaçak akaryakıta el konuldu.
Kaynak: DHA
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