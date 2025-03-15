Bursa’da Feci Kaza, Otomobil Dereye Uçtu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde içerisinde iki kişinin bulunduğu araç dereye uçtu. Yaşanan kazada sürücü ve arkadaşı yaralandı.

Bursa’da Feci Kaza, Otomobil Dereye Uçtu

Kaza saat 13.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit boğazında yaşandı. İnegöl'den Eskişehir yönüne ilerlemekte olan Bartu Ö.(25) idaresindeki 10 ALY 439 plakalı otomobil, Rüştiye mahallesi mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Yoldan çıkan araç alt yola savrularak dereye uçtu. Kaza neticesinde araç sürücüsü ile otomobilde yolcu konumunda bulunan arkadaşı Buse A. (19) yaralandı.

Yaralılar kaza yerine yönlendirilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma komutanlığı ekipleri yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa’da Feci Kaza, Otomobil Dereye Uçtu - Resim : 1Bursa’da Feci Kaza, Otomobil Dereye Uçtu - Resim : 2

Kaynak: İHA

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