Yat ile Pasarella Arasına Sıkışan Kaptandan Acı Haber

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, pasarella ile yat arasına sıkışan 40 yaşındaki kaptan Soner Bülent Uysal hayatını kaybetti.

Yat ile Pasarella Arasına Sıkışan Kaptandan Acı Haber

Bodrum'da Turgutreis’teki marinada dün saat 14.00 sıralarında korkunç bir kaza meydana geldi. Kaptanı olduğu motoryatın bakımını yapan 40 yaşındaki Soner Bülent Uysal, kontrolsüz çalışan pasarella ile yat arasına sıkıştı.

KURTARILAMADI

Çevredeki kaptanlar ve yat sahipleri hemen müdahale edip durumu sağlık ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Uysal, tüm çabalara rağmen bu sabah yaşamını yitirdi. Uysal’ın cenazesi, detaylı inceleme için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: DHA

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