Ünlü Şef Kimsesiz Çocuklar İçin Pizza Yaptı

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank ile İtalyan şef Danilo Zanna, koruma altındaki çocuklarla iftar programında bir araya geldi.

Ünlü Şef Kimsesiz Çocuklar İçin Pizza Yaptı

Bursa’daki restoranında düzenlenen etkinlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü himayesindeki 50 çocuk ağırlandı. Türkiye’ye yerleşmesinin ardından açtığı restoranında İtalyan ve Türk mutfağını bir araya getiren Danilo Zanna, Ramazan ayında da toplumsal dayanışmaya katkıda bulunarak çocuklarla birlikte pizza yapıp iftar hazırlıklarına katıldı.

Ünlü Şef Kimsesiz Çocuklar İçin Pizza Yaptı - Resim : 1

Program, Bursa protokolünün de geniş katılımıyla gerçekleşti. Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, Bursasporlu yöneticiler ve futbolcular, basın mensupları ve davetliler çocuklarla birlikte iftar sofrasında buluştu. Ezanın okunmasına kısa bir süre kala çorba servisini bizzat yapan Zanna, davetlilerle birlikte iftar yaptı. Mustafa Varank, etkinliğin önemine vurgu yaparak, Danilo Zanna’nın bu davranışının örnek teşkil etmesi gerektiğini belirtti ve onun çocuklarla yakından ilgilenmesinin değerli bir katkı olduğunu ifade etti.

Ünlü Şef Kimsesiz Çocuklar İçin Pizza Yaptı - Resim : 2

Danilo Zanna ise çocukları ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, paylaşımın ve birlikte olmanın iftarın en güzel anlamlarından biri olduğunu söyledi. Çocukların sevgisine karşılık aynı duygularla yanıt verdiğini belirten ünlü şef, "Hayatta en önemli şey yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklardır" diyerek, gelecek yıllarda daha büyük iftar programları düzenlemek istediğini ifade etti.

Kaynak: İHA

Etiketler
Danilo Zanna İftar Ramazan Mustafa Varank
Kaşar Peynirini Küften Korumanın Doğal Yöntemi! Meğer Bu Kadar Basitmiş Kaşar Peynirini Küften Korumanın Doğal Yöntemi! Meğer Bu Kadar Basitmiş
Sulama Kanalına Giren 10 Yaşındaki Muhammed'den Acı Haber Sulama Kanalına Giren 10 Yaşındaki Muhammed'den Acı Haber
Telefonunuza Uygulama İndirirken Dikkat: Casus Yazılım Tehlikesi Ortaya Çıktı! Her Şeyiniz Elinizden Gidebilir Telefonunuza Uygulama İndirirken Dikkat: Casus Yazılım Tehlikesi Ortaya Çıktı
Hayat Karartan Eşya… Satın Aldı Başına Gelmeyen Kalmadı, Hem İşinden Oldu Hem Cezaevine Girdi Hayat Karartan Eşya… Satın Aldı Başına Gelmeyen Kalmadı, Hem İşinden Oldu Hem Cezaevine Girdi
ÇOK OKUNANLAR
Lydia Holding O Sektöre de El Attı: Piyasalarda Dengeler Değişecek! KAP’a Bildirildi Lydia Holding O Sektöre de El Attı: Piyasalarda Dengeler Değişecek! KAP’a Bildirildi
Pazarda Kilosu 3 Bin Lira, Saksıda Bedava! İşte Balkonda Erik Hasadının Basit Yolu Pazarda Kilosu 3 Bin Lira, Saksıda Bedava! İşte Balkonda Erik Hasadının Basit Yolu
İstanbul’da En Ucuz ve En Pahalı Kiraya Sahip İlçeler Belli Oldu! İşte Bölge Bölge Kira Fiyatları İstanbul’da En Ucuz ve En Pahalı Kiraya Sahip İlçeler Belli Oldu!
7'den 70'e Herkesi İlgilendiriyor! Tamamen Ücretsiz Oldu, Artık Tek Kuruş Ödenmeyecek 7'den 70'e Herkesi İlgilendiriyor! Tamamen Ücretsiz Oldu, Artık Tek Kuruş Ödenmeyecek
0 Faizli Kredi Veren Bankalar Belli Oldu! İşte Mart 2025 Güncel Listesi 0 Faizli Kredi Veren Bankalar Belli Oldu! İşte Mart 2025 Güncel Listesi