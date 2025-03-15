Ünlü Şef Kimsesiz Çocuklar İçin Pizza Yaptı

Bursa’daki restoranında düzenlenen etkinlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü himayesindeki 50 çocuk ağırlandı. Türkiye’ye yerleşmesinin ardından açtığı restoranında İtalyan ve Türk mutfağını bir araya getiren Danilo Zanna, Ramazan ayında da toplumsal dayanışmaya katkıda bulunarak çocuklarla birlikte pizza yapıp iftar hazırlıklarına katıldı.

Program, Bursa protokolünün de geniş katılımıyla gerçekleşti. Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, Bursasporlu yöneticiler ve futbolcular, basın mensupları ve davetliler çocuklarla birlikte iftar sofrasında buluştu. Ezanın okunmasına kısa bir süre kala çorba servisini bizzat yapan Zanna, davetlilerle birlikte iftar yaptı. Mustafa Varank, etkinliğin önemine vurgu yaparak, Danilo Zanna’nın bu davranışının örnek teşkil etmesi gerektiğini belirtti ve onun çocuklarla yakından ilgilenmesinin değerli bir katkı olduğunu ifade etti.

Danilo Zanna ise çocukları ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, paylaşımın ve birlikte olmanın iftarın en güzel anlamlarından biri olduğunu söyledi. Çocukların sevgisine karşılık aynı duygularla yanıt verdiğini belirten ünlü şef, "Hayatta en önemli şey yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklardır" diyerek, gelecek yıllarda daha büyük iftar programları düzenlemek istediğini ifade etti.

Kaynak: İHA