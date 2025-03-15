Hayat Karartan Eşya… Satın Aldı Başına Gelmeyen Kalmadı, Hem İşinden Oldu Hem Cezaevine Girdi

Antalya’nın Kepez ilçesinde yaşayan evli 3 çocuk babası Veli Can Günay, turizm ve kargo sektöründe çalıştığı sırada taksitle 8 bin liralık bir cep telefonu satın aldı.

Kısa süre sonra rahatsızlanan Günay’ın beyin damarlarında tıkanma olduğu ve anjiyo olması gerektiği söylendi. Verilen 1 haftalık rapor sonrasında işe gidemeyen Günay, işten çıkarıldı. Bu sürede telefon borcunu ödeyemeyen Günay, icraya verildi. Günay’ın 8 bin liralık borcu 75 bine yükseldi, Günay’a hapis cezası verildi.

'GÜNLERCE KARANLIKTA KALDIK'

Eşi cezaevine giren Nirgül Günay, yaşadıklarını şöyle anlattı: Eşim hastalığı nedeniyle bir süre çalışamadı. Borç ödenemeyince hapis cezası kararı çıktı. Yakalama kararı çıkınca da işe giremedi. Ödeyemediğimiz için elektriğimiz kesildi. Günlerce karanlıkta kaldık. Kirayı da ödeyemeyince davalık olduk. Her an evden de çıkarılabiliriz. Komşularımız sayesinde geçinebiliyoruz. Cep telefonu borcu nedeniyle bu duruma geldik.

'BORÇ 75 BİN LİRA OLDU'

Eşinin tedavisinin de yarıda kaldığını belirten Günay, “Doktor 7 gün rapor verip, acil ameliyat olması gerektiğini söyledi. Eşim iş yerine döndüğünde çıkışını verdiklerini öğrendi. Telefonu 8 bin liraya aldı. Çalıştığı sırada taksitlerini ödedi ancak hastalık nedeniyle işsiz kalınca ödenemedi. En son borç 75 bin lira oldu. Ödeyemediğimiz için cezaevine girdi” dedi.

Kaynak: DHA