Durdurulan TIR'dan 8 Milyon Dal Bandrolsüz Makaron Çıktı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar sonucunda, İzmit TEM Otoyolu’nda şüpheli bir TIR'ı takibe aldı.

İstanbul istikametine ilerleyen TIR durdurularak detaylı aramaya tabi tutuldu. Narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada, çekici ve dorsede saklanmış 8 milyon dal bandrolsüz boş makaron bulundu. Ele geçirilen makaronlara el konulurken, 2 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA