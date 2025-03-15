Osmaniye'de Kaçak İçki Operasyonunda 3 Tutuklama
Osmaniye'deki kaçak ve sahte içki operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Türkiye’de son dönemde sahte içki nedeniyle yaşanan can kayıplarında artış yaşanırken, zehir tacirlerine ilişkin operasyonlar da sürüyor. Son olarak, Osmaniye'de düzenlenen sahte ve gümrük kaçağı içki operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte içki imalatı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere yapılan operasyonda, 9 litre etil alkol, 8 şişe gümrük kaçağı içki, 4,25 litre sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan malzeme ile cinsel içerikli ürün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet savcılığına sevk edilen zanlılar, buradaki sorguları sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA