Osmaniye'de Kaçak İçki Operasyonunda 3 Tutuklama

Osmaniye'deki kaçak ve sahte içki operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Osmaniye'de Kaçak İçki Operasyonunda 3 Tutuklama

Türkiye’de son dönemde sahte içki nedeniyle yaşanan can kayıplarında artış yaşanırken, zehir tacirlerine ilişkin operasyonlar da sürüyor. Son olarak, Osmaniye'de düzenlenen sahte ve gümrük kaçağı içki operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte içki imalatı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere yapılan operasyonda, 9 litre etil alkol, 8 şişe gümrük kaçağı içki, 4,25 litre sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan malzeme ile cinsel içerikli ürün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet savcılığına sevk edilen zanlılar, buradaki sorguları sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diyarbakır’da Sahte İçki Operasyonu, 60 Litre Ele GeçirildiDiyarbakır’da Sahte İçki Operasyonu, 60 Litre Ele GeçirildiYurttan Haberler
Sahte İçki Soruşturmasında 52 TutuklamaSahte İçki Soruşturmasında 52 TutuklamaGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
içki Sahte içki Osmaniye
Grileşen ve Kirlenen Beyaz Ayakkabılarınız Bu Şekilde Süt Gibi Olacak! 2 Malzeme Yetiyor, Yaz Boyu Tertemiz Kalıyor Grileşen ve Kirlenen Beyaz Ayakkabılarınız Bu Şekilde Süt Gibi Olacak! 2 Malzeme Yetiyor
Telefonunuza Uygulama İndirirken Dikkat: Casus Yazılım Tehlikesi Ortaya Çıktı! Her Şeyiniz Elinizden Gidebilir Telefonunuza Uygulama İndirirken Dikkat: Casus Yazılım Tehlikesi Ortaya Çıktı
Kayseri'den Kahreden Haber! Anne ve İki Çocuğu Sobadan Zehirlenerek Öldü Anne ve İki Çocuğu Sobadan Zehirlenerek Öldü
Öğretmene Okul Çıkışında Bıçaklı Saldırı Öğretmene Okul Çıkışında Bıçaklı Saldırı
ÇOK OKUNANLAR
Lydia Holding O Sektöre de El Attı: Piyasalarda Dengeler Değişecek! KAP’a Bildirildi Lydia Holding O Sektöre de El Attı: Piyasalarda Dengeler Değişecek! KAP’a Bildirildi
Pazarda Kilosu 3 Bin Lira, Saksıda Bedava! İşte Balkonda Erik Hasadının Basit Yolu Pazarda Kilosu 3 Bin Lira, Saksıda Bedava! İşte Balkonda Erik Hasadının Basit Yolu
İstanbul’da En Ucuz ve En Pahalı Kiraya Sahip İlçeler Belli Oldu! İşte Bölge Bölge Kira Fiyatları İstanbul’da En Ucuz ve En Pahalı Kiraya Sahip İlçeler Belli Oldu!
7'den 70'e Herkesi İlgilendiriyor! Tamamen Ücretsiz Oldu, Artık Tek Kuruş Ödenmeyecek 7'den 70'e Herkesi İlgilendiriyor! Tamamen Ücretsiz Oldu, Artık Tek Kuruş Ödenmeyecek
0 Faizli Kredi Veren Bankalar Belli Oldu! İşte Mart 2025 Güncel Listesi 0 Faizli Kredi Veren Bankalar Belli Oldu! İşte Mart 2025 Güncel Listesi