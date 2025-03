Çeşme Suyu Yasaklandı, Su Siparişlerine Yetişemiyorlar

Karaman’daki şebeke suyunda ‘petrol hidrokarbon’a rastlanmasının ardından kentte hazır su tüketiminde patlama yaşandı. Su bayileri siparişlere yetişemediklerini söyledi.

İl Sağlık Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen şikayet sonrası kentteki şebeke suyuna ilişkin yaptığı incelemelerde, suda 'petrol hidrokarbonları'na rastlandı. Suyun içme ve gıda hijyeni için kullanılması yasaklanırken, Karaman halkı hazır suya yöneldi.

Su bayileri taleplere yetişmekte güçlük çekerken, Su bayisi sahibi Ali Yazgan, "Şu an insanlar, çeşmeden akan şebeke suyunu içemiyor, kullanamıyor. Bu sebepten dolayı bizim su satışlarımızda ciddi bir artış oldu. Şimdiye kadar hiç damacana suyu içmemiş, şebeke suyu içen insanlar bile şu an damacana suya yöneldi. Bizler Karaman'daki tüm meslektaşlarımızla birlikte bunu fırsat bilip, 'Karaman'ın suyu bozuk mecbur içecekler' diyerek fiyatlarda bir artış yapmadık. Fiyatlarımızı sabit tuttuk, açıklamadan önceki fiyatlarımızda değişim olmadı. Şu an ekibimiz, su siparişlerini yetiştiremez hale geldi" diye konuştu.

SAVCILIK SORUŞTURMA İSTEDİ

İl Sağlık Müdürlüğünün açıklamasının ardından, Karaman Barosu'na kayıtlı 7 avukat, ihmal olduğu gerekçesiyle belediye hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukatların talebi üzerine Yeşildere Barajı’nda keşif yapıldı. Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı da belediye yetkilileri hakkında soruşturma izni istedi.

'BARAJLARDAN SU ALIMI DURDURULDU'

Belediye ise konuya ilişkin açıklamasında, “Şehir içme suyunun önemli bir bölümünü karşılayan Yeşildere Barajı'nda son yıllarda kuraklık nedeniyle su seviyesi önemli ölçüde azalmıştır. Baharın gelmesiyle uzun zamandır kurumuş olan dereden tekrar baraj göletine su gelmeye başlamış olup, bunun neticesinde dere yatağında sulama amaçlı kullanılan motopompların atıkları yanında; lastik ve metal atıkların gölet tabanında birikiminin analiz sonuçlarını etkilemiş olabileceği düşünülmektedir. Bu durumun tespiti için havzada kapsamlı bir araştırma ve inceleme başlatılmıştır. Bu süreçte barajdan su alımı tedbiren durdurulmuş olup, halkımızın su ihtiyacını karşılamak için yer altı kuyularından şehir şebekesine, laboratuvarlarımızda rutin analizler yapılmak suretiyle su verilmeye başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA