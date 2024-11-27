Çeşme Suları Resmen Doğal Kaynak Suyuna Dönüyor! Artıma Cihazına Gerek Kalmayacak
Çeşme sularındaki yüksek kireç ve pH seviyesi suyu sağlıksız bir hale getiriyor. Ancak her evde bulunan sadece 1 malzeme ile çeşme sularını arıtma suyu haline getirebilirsiniz.
Kaynak: Haber Merkezi
Arıtma cihazınız olmadan da çeşme suyunu bakterilerden arındırabilirsiniz. Limonun doğal asidik yapısını kullanarak suyun pH seviyesini düşürmek ve dezenfekte etmek oldukça kolay. İşte bu basit ama etkili yöntemle temiz suya ulaşmanın yolu…
Şehir yaşamında temiz suya erişim her zaman kolay olmayabilir. Arıtma cihazlarına alternatif olarak limon, çeşme suyundaki bakterileri etkisiz hâle getirebiliyor. Limonun doğal asidik yapısı, suyun pH seviyesini düşürerek mikropları yok etmeye yardımcı oluyor.
LİMONLA SU ARITMA YÖNTEMİ NASIL UYGULANIR?
Bu yöntem için yalnızca bir limon ve 1 litre su yeterli. Aşağıdaki adımları takip ederek temiz suya kolayca ulaşabilirsiniz:
Yaklaşık 1 litre çeşme suyuna yarım limon sıkın.
Su kabınızı veya şişenizi iyice karıştırın.
Karışımı 30 dakika bekletin.
Suyunuz berrak ve kokusuz hâle geldiyse içime hazırdır.
NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Bu yöntem, yalnızca bakteriler ve mikroplar için etkilidir. Ağır metal veya kimyasal içeren sularda kullanılamaz.
Alternatif olarak karbonat da suyu temizlemek için kullanılabilir.