Çeşme Suları Resmen Doğal Kaynak Suyuna Dönüyor! Artıma Cihazına Gerek Kalmayacak

Arıtma cihazınız olmadan da çeşme suyunu bakterilerden arındırabilirsiniz. Limonun doğal asidik yapısını kullanarak suyun pH seviyesini düşürmek ve dezenfekte etmek oldukça kolay. İşte bu basit ama etkili yöntemle temiz suya ulaşmanın yolu…

Şehir yaşamında temiz suya erişim her zaman kolay olmayabilir. Arıtma cihazlarına alternatif olarak limon, çeşme suyundaki bakterileri etkisiz hâle getirebiliyor. Limonun doğal asidik yapısı, suyun pH seviyesini düşürerek mikropları yok etmeye yardımcı oluyor.