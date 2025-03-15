Kayseri'den Kahreden Haber! Anne ve İki Çocuğu Sobadan Zehirlenerek Öldü
Kayseri'de anne ve iki çocuğu sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Akça Sokak'taki 3 katlı bir binanın bodrum katında meydana geldi. Anne M.A. ve çocukları D.A. ve M.A.'dan haber alamayan yakınları, eve gitti. Ailenin yakınları, eve girdiklerinde anne ile 2 çocuğunu hareketsiz halde buldu.
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, anne ile 2 çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen M.A., D.A. ve M.A. otopsileri yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: