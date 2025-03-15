Kayseri'den Kahreden Haber! Anne ve İki Çocuğu Sobadan Zehirlenerek Öldü

Kayseri'de anne ve iki çocuğu sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kayseri'den Kahreden Haber! Anne ve İki Çocuğu Sobadan Zehirlenerek Öldü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Akça Sokak'taki 3 katlı bir binanın bodrum katında meydana geldi. Anne M.A. ve çocukları D.A. ve M.A.'dan haber alamayan yakınları, eve gitti. Ailenin yakınları, eve girdiklerinde anne ile 2 çocuğunu hareketsiz halde buldu.

Kayseri'den Kahreden Haber! Anne ve İki Çocuğu Sobadan Zehirlenerek Öldü - Resim : 1

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, anne ile 2 çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen M.A., D.A. ve M.A. otopsileri yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: DHA

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