Zehirli Bungalov! Gerçek Hastanede Ortaya Çıktı

Arnavutköy'de bungalov kiralayan 9 kişi burada zehirlendi ve hastaneye gitti. 9 kişinin karbonmonoksitten zehirlendiği belirlendi.

Zehirli Bungalov! Gerçek Hastanede Ortaya Çıktı

Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nde bulunan kiralık bungalovda kalan 9 kişi kendilerini kötü hissederek hastaneye başvurdu. Hastaneye gelenlerin yüksek derecede karbonmonoksit solunumu kaynaklı zehirlendiği tespit edildi.

Zehirlenen İ.Y.G., F.G., Ö.D., İ.T., İ.D., H.T., U.G., N.D, Z.G.'nin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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Kaynak: DHA

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