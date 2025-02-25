Zehirli Bungalov! Gerçek Hastanede Ortaya Çıktı
Arnavutköy'de bungalov kiralayan 9 kişi burada zehirlendi ve hastaneye gitti. 9 kişinin karbonmonoksitten zehirlendiği belirlendi.
Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nde bulunan kiralık bungalovda kalan 9 kişi kendilerini kötü hissederek hastaneye başvurdu. Hastaneye gelenlerin yüksek derecede karbonmonoksit solunumu kaynaklı zehirlendiği tespit edildi.
Zehirlenen İ.Y.G., F.G., Ö.D., İ.T., İ.D., H.T., U.G., N.D, Z.G.'nin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: DHA