Kayseri'de Tarihi Eser Niteliğinde 208 Obje Ele Geçirildi
Kayseri'de, tarihi eser olduğu değerlendirilen 208 obje ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Melikgazi ilçesinin Hunat Mahallesi'nde yaşayan S.A.'nın, elinde tarihi eser niteliğinde malzemeler bulundurduğu ve bunları satmaya çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Düzenlenen operasyonda, şüpheli S.A.'nın üzerinde Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 192 sikke ve 16 obje ele geçirildi.
S.A.'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA