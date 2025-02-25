Gazze'de 6 Bebek Soğuktan Hayatını Kaybetti

Gazze Şeridi'nde barınma ve ısınma sıkıntısı sonucu şiddetli soğuğa dayanamayan 6 bebek hayatını kaybetti.

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Gazze'de 6 Bebek Soğuktan Hayatını Kaybetti

İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne yardımların ve konteyner evlerin girişine uyguladığı abluka nedeniyle insani kriz daha da kötü bir duruma geldi.

Gazze şehrinin Remal semtindeki Hasta Dostları Hastanesi'nde 5, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde ise 1 bebek soğuk nedeniyle yaşamını yitirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde dondurucu soğuklar ve ısınma imkanının yetersizliği nedeniyle 6 bebeğin hayatını kaybetmesi, faşist işgal hükümetinin 2 milyondan fazla kişiye yönelik insani yardım ve barınma malzemelerinin ulaştırılmasını engellemeyi de içeren suç niteliğindeki politikalarının doğrudan sonucudur. Uluslararası toplum ise Siyonist saldırganlığın ve devam eden kuşatmanın yol açtığı benzeri görülmemiş insani felaket karşısında sessizliğini koruyor" denildi.

Açıklamada arabulucu ülkelere İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal etmesinin önlenmesi, ilgili insani protokolün uygulanmasını sağlama, barınma, ısınma ve acil tıbbi malzemeler gibi temel ihtiyaç malzemelerinin Gazze'ye girişini kolaylaştırmak için derhal harekete geçme çağrısı yapıldı.

Gazze'de on binlerce Filistinli yıkılan evlerinin enkazları arasında çadırlarda yaşamını yitirirken, dondurucu soğuk ve yoğun yağış mevcut durumu daha da zorlaştırıyor.

Kaynak: DHA

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