Ebubekir Şahin'den Fatih Altaylı'ya Büyük Rest! 'Jetonlu İftira Aygıtı Yine Çalışmaya Başlamış'

YouTube kanalı üzerinden gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan gazeteci Fatih Altaylı, son videosunda RTÜK’ü eleştirerek “Biraz da gerçekleri konuşalım. İstiyorlar ki, her tarafta pembe haberler olsun. Kaan uçağı uçmak üzere, 7. nesil savaş uçağımız muazzam işler yapıyor. İHA'larımız Ukrayna'yı kurtardıkları gibi şimdi şurayı da kurtarıyor, burayı da” ifadelerini kullanmıştı.

Fatih Altaylı’nın eleştirilerine Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin’den sert bir yanıt geldi.

Sosyal medya hesabı X üzerinden bir paylaşım yapan Ebubekir Şahin “Parayı çok verenin karşı tarafa küfür ettirdiği, jetonlu iftira aygıtı yine çalışmaya başlamış. Gazeteciliğin meslek onuruna yakışmayacak skandal ve şaibelere karışmış biri olarak, sokağa çıkmaya utanman gerekirken hala video çekip fon bekleme hevesini hayretle karşılıyorum” diyerek Altaylı’yı eleştirdi.

Şahin'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

'FON BEKLEME HEVESİ'

Parayı çok verenin karşı tarafa küfür ettirdiği, jetonlu iftira aygıtı yine çalışmaya başlamış!!! Gazeteciliğin meslek onuruna yakışmayacak skandal ve şaibelere karışmış biri olarak, sokağa çıkmaya utanman gerekirken hala video çekip fon bekleme hevesini hayretle karşılıyorum.

'İSTEDİĞİN KADAR SALDIR'

Bu kadar telaş edip iftira ve hakaretlerin dozunu artırmanı da anlıyorum. İftira ve hakaretlerin dolayısıyla açtığımız maddi ve manevi tazminat davaları kabul oldu. Bunun öfkesi ile saldırıyorsun. İstediğin kadar saldır, Türk adaletinden kaçamayacaksın!

Sözde tarafsız gazeteci olarak birileri kızar diye bundan sonra inşallah yaptığın anketleri de silmek zorunda kalmazsın. Şimdi git debelendiğin pislik çukuruna, sahiplerin gelsin.

Parayı çok verenin karşı tarafa küfür ettirdiği, jetonlu iftira aygıtı yine çalışmaya başlamış!!!



Gazeteciliğin meslek onuruna yakışmayacak skandal ve şaibelere karışmış biri olarak, sokağa çıkmaya utanman gerekirken hala video çekip fon bekleme hevesini hayretle karşılıyorum.… — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) February 25, 2025

Kaynak: Haber Merkezi